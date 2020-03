बॉलीवुड एक्‍टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) लगभग हर तरह की फिल्‍में कर चुके हैं. फिर चाहे वो सामाजिक मुद्दों पर बनीं फिल्‍में हों जैसे कि 'पैडमन', 'टॉयलेट- एक प्रेम कथा' या फिर 'गरम मसाला' और 'भूल भुलैय्या' जैसी मसाला और कॉमेडी फिल्‍में ही क्‍यों न हों. अक्षय बड़े पर्दे पर इन तमाम फिल्‍मों से धूम मचा चुके हैं. इन ब्‍लॉकबस्‍टर फिल्‍मों के अलावा 'केसरी' स्‍टार अक्षय कराटे और किकबॉक्सिंग समेत दूसरे स्‍पोर्ट्स के भी मास्‍टर हैं.

अक्षय कुमार ने लड़कियों को सिखाए सेल्फ डिफेंस मूव्स

कराटे में ब्‍लैक बेल्‍ट अक्षय मुंबई में आदित्‍य ठाकरे के साथ खुद का वुमेंस सेल्‍स डिफेंस सेंटर (WSDC) चलाते हैं. इस सेंटर का मकसद महिलाओं को सशक्‍त करना और सेल्‍फ डिफेंस यानी कि आत्‍मरक्षा के जरिए सम्‍मान की जिंदगी जीने में मदद करना है. अक्षय कुमार ने हाल ही में WSDC के ग्रेजुएशन डे में शिरकत की, जहां उन्‍होंने एक छोटी लड़की का वीडियो शेयर किया जिसके आत्‍मविश्‍वास के वो कायल हो गए.

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने बताया कि किस तरह लड़की का आत्‍मविश्‍वास उनकी टीम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है.

अक्षय ने ट्वीट करते हुए कहा, "अपने वुमेंस सेल्‍स डिफेंस सेंटर के ग्रेजुएशन डे में इस लड़की से मिलकर बहुत खुश हुआ. और यह इस लड़की का आत्‍मविश्‍वास ही है जो हमारी टीम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है."



So happy to meet this young little girl at the graduation day of our Womens Self Defense Center today and it is this confidence in her to take on the world which encourages our team to keep going #WSDC@AUThackeraypic.twitter.com/Dv9ZEj4ea2