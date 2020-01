अमेजन सीईओ जेफ बेजोस ने गर्लफ्रेंड के साथ किया ताज महल का दीदार, देखें Photos

अमेजन के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस (Jeff Bezos) ने अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेन सैन्चेज (Lauren Sanchez) के साथ ताज महल देखा. जेफ बेजोस भारत में अपने ट्रिप के दौरान आगरा, उत्तर प्रदेश भी गए. दोनों ने ताज महल के सामने तस्वीरें भी खिंचवाईं, जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं. इससे पहले प्रिंस विलियम और केट ने भी ताज महल का दौरा किया था, और इसी तरह की तस्वीरें क्लिक करवाईं थीं.

इस ट्रिप के दौरान जेफ बेजोस सिंपल पैंट सूट में दिखे. वहीं, उनकी गर्लफ्रेंड लॉरेन ऑरेन्ज कलर की शॉर्ट ड्रेस में नज़र आईं. देखिए उनकी ये तस्वीरें...

Jeff Bezos and his girlfriend Lauren Sanchez in front of the reflecting pool which leads to the 338-year-old mausoleum, the Taj Mahal in Agra, India on Tuesday pic.twitter.com/smpkGXL0TE