Amazon Great Indian Festival 2020: माइक्रोवेव्स पर पाइए 30% प्रतिशत तक की छूट

1. Bajaj Convection Microwave Oven

कन्वेक्शन ओवन में टच बटन और एक जॉग डायल के साथ 25L क्षमता है. यह बेक, ग्रिल, रिहीट और डीफ्रॉस्ट कर सकता है.

2. IFB Solo Microwave Oven

ओवन में 17L क्षमता होती है और इसमें रीहीटिंग और डीफ़्रॉस्टिंग क्षमताओं के साथ 3 ऑटो मेन्यू ऑप्शन भी शामिल होते हैं.

3. Haier Convection Microwave Oven

इस कन्वेक्शन ओवन में चाइल्ड लॉक, सेंसिटिव टच कंट्रोल और ग्रिल, डीफ्रॉस्ट और रिहीट की क्षमता के साथ 25L क्षमता है.

4. Bajaj Microwave Oven

ओवन में टाइमर, जॉग डायल और खाना पकाने के टाइमर के साथ 5 अलग-अलग पावर लेवल्स के साथ 17L क्षमता है.

5. LG Charcoal Convection Microwave Oven

इस कन्वेक्शन ओवन में चारकोल लाइटिंग हीटर, मोटराइज्ड रोटिसरी और रिहेट, ग्रिल और बेक के ऑप्शन के साथ 28L क्षमता है.

6. IFB Grill Microwave Oven

ओवन में 20L क्षमता और टच कंट्रोल है और इसका उपयोग हीट, ग्रिल और डीफ्रॉस्ट के लिए किया जा सकता है.

7. Samsung Convection Microwave Oven

इस 28L के कन्वेक्शन ओवन में सिरेमिक सफाई के लिए सिरेमिक इंटीरियर्स हैं, जो कि डियोडराइज़, प्रूफ डफ के ऑप्शन के साथ आसान है, दही को ग्रिलिंग, बेकिंग करता है.

8. Morphy Richards Solo Microwave Oven

माइक्रोवेव ओवन में 6 पावर लेवल्स, डीफ़्रॉस्ट ऑप्शन और एक बड़ा टर्नटेबल के साथ एक स्टेनलेस स्टील से बना है.

