Amazon Great Indian Festival 2020: फेस ऑयल, सीरम और अन्य लग्ज़री स्किनकेयर प्रोडक्ट्स पर पाएं शानदार डील्स

Amazon Great Indian Festival 2020: हर इंसान कोमल और क्लियर स्किन चाहता है, क्योंकि हमारी स्किन हमें लोगों की भीड़ में अलग और अट्रैक्टिव दिखाने में सबसे अहम होती है. मुलायम और दाग-धब्बों से मुक्त स्किन पाने के लिए स्किन का खास तरह से ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है. लेकिन स्किन के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे होते हैं. लेकिन अमेजन आपको लग्जरी स्किनकेयर प्रोडक्ट्स भारी डिस्काउंट पर दे रहा है. अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2020 सेल आपके लिए स्किनकेयर प्रोडक्ट्स पर शानदार ऑफर लेकर आई है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं. टॉप ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स सभी शानदार ऑफर पर उपलब्ध हैं. चाहे रात के समय चेहरे पर लगाने वाला तेल हो या दिन के लिए एक मॉइस्चराइज़र, अमेज़न ऑफ़र में आपके लिए विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं.

ये बॉडी क्रीम शीया बटर, खुबानी तेल और बादाम और शहद के अर्क के साथ सूखी त्वचा के लिए बनाई गई है. ये त्वचा को चिपचिपा बनाए बिना ही उसे कोमल बनाती है.

2. Forest Essentials Nightly Skincare Ritual For Dry Skin

ये स्किनकेयर किट खास तौर पर ड्राई स्किन के लिए है. इसमें चेहरे के हर हिस्से की पूरी देखभाल के लिए एडवांस्ड इटरनल यूथ फॉर्मूला, डेलिकेट फेशल क्लींजर और इंटेंसिव आई क्रीम शामिल है.

3. RAS Luxury Oils Radiance Boost Day Elixir

इस तेल में केसर का अर्क, गुलाब का तेल और त्वचा को साफ और दाग-धब्बों से मुक्त करने के लिए कई तरह के तेल शामिल हैं.

4. Yves Rocher Sebo Vegetal 2-in-1 Micellar Water

प्योरिफाइंग माइसेलर वॉटर त्वचा से सीबम और अशुद्धियों को हटाकर स्किन को साफ करता है.

5. The Body Shop Tea Tree Oil

एंटी-बैक्टीरियल गुणों से युक्त टी ट्री ऑयल कई तरह की स्कीन प्रॉब्लम में फायदेमंद होता है. ये स्किन से ब्लीमिश और डार्क स्पॉट्स को भी दूर करता है.

6. Shiseido Waso Beauty Sleeping Mask

ये मास्क खासतौर पर सेंसिटिव स्किन के लिए है. इसमें युजु सिट्रस एक्सट्रैक्ट है, जो रातभर चेहरे को चमकदार और हाइड्रेटेड बनाता है.

7. Tjori Agarwood And Oudh Body Mist

ये अल्कोहल-मुक्त फॉर्मूले से अगरवुड के साथ बनाया गया है. इसे नाजुक त्वचा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

8. The Body Shop Vitamin C Liquid Peel

इसमें विटामिन सी शामिल है, जो स्किन में ग्लो और चमक पैदा करता है.

