Amazon Great Indian Festival 2020: हैंडबैग्स, बैगपैक्स और स्ट्रॉलीज पर 70% तक की छूट

Strolley Bags For Travel Up To 70% Off

जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, तो आपको अपने साथ एक ऐसे बैग की जरूरत होती है, जिसमें आपकी जरूरत का सारा सामान आराम से आ सके. ऐसे में स्ट्ली बैग आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है. इसमें आपका सारा सामान भी आ जाएगा और ये कहीं भी ले जाने में भी आसान होता है. यहां आपको Calvin Klein औऱ American Tourister जैसे ब्रैंड्स की स्ट्रालीज पर अच्छी छूट मिल रही है.

Duffel Bags On Sale Under Rs 1,500

छोटी ट्रिप और जिम जाने के लिए आपको कम सामान की जरूरत होती है, ऐसे में डफेल बैग आपके लिए अच्छा ऑप्शन है. इसके आप आसानी से अपने कंधे पर टांग सकते हैं. Amazon Great Indian Festival 2020 आपको दे रहा है Tommy Hilfiger और Puma जैसे ब्रैंड्स पर बड़ा ऑफर.

Laptop Backpacks At Up To 70% Off

कई बार आपको ऑफिस के काम से एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवेल करना पड़ता है, ऐसे में आप अपने साथ अपना लैपटॉप बैग भी जरूर कैरी करते हैं. बैगपैक्स में लैपटॉप रखना काफी सेफ होता है, क्योंकि उसमें लैपटॉप रखने के लिए अलग से एक सेफ कपार्मेंट बना होता है. इस फेस्टिव सेल में आपको बैगपैक्स पर भी मनचाही छूट मिलेगी.

Tote Handbags On Discount Under Rs 800

टोटे बैग्स तो आप ऑफिस, शॉपिंग के लिए या फिर कहीं भी घमने के लिए अपने साथ लेकर जा सकते हैं. अगर आपको भी है टोटे बैग का शौक, तो इस फेस्टिव सेल से अपने लिए जरूर खरीदें कुछ स्टाइलिश बैग्स.

