Amazon Great Indian Festival Sale 2020: माइक्रोवेव्स, ब्लेंडर्स समेत तमाम रसोई उपकरणों पर 40% की छूट

ये ऑफर देखकर तो आप भी खुद को शॉपिंग करने से रोक नहीं पाएंगे.

1. Usha Joy Induction Cooktop

सिंगल इंडक्शन कुक टॉप हीट्स मिनटों में गर्म हो जाता है, इसमें फिश टच एलईडी डिस्प्ले, पैन सेंसर तकनीक होती है और व्यंजनों के लिए गर्म करने का फंक्शन रखा जाता है.

2. Bosch TrueMixx Pro Mixer Grinder

750W मिक्सर 4 अटैच जार, जूसर के लिए हाई परफॉर्मेंस, फ्लफी बैटर्स के लिए सक्रिय फ्लो ब्रेकर तकनीक और स्टोन पाउंडिंग के प्रभाव को दोहराने के लिए स्टोन पाउंडिंग तकनीक के साथ आता है.

3. Blue Star Excella Water Purifier

वाटर प्यूरीफायर में 285L तक की उच्च शुद्धिकरण क्षमता के साथ ट्रिपल लेयर RO + UV + UF प्रोटेक्शन है और इसे पूरी तरह से साफ करने के लिए कॉपर और एक्टिवेटेड कार्बन के साथ बनाया गया है.

4. LG Microwave Convection Oven

माइक्रोवेव ओवन में टच कंट्रोल के साथ 28L क्षमता होती है और इसका उपयोग बेकिंग, ग्रिलिंग, रीहिटिंग और डीफ्रॉस्टिंग के लिए किया जा सकता है.

5. Lifelong Atta And Bread Maker

डिवाइस में विभिन्न प्रकार की रोटी के साथ-साथ दही, राइस वाइन के साथ एडजस्टेबल क्रस्ट नियंत्रण और डिटैचेबल कंपोनेंट्स के लिए आटा बनाने के लिए 19 कस्टमाइज ऑप्शन हैं.

6. Morphy Richards Hand Blender

ब्लेंडर एक वेरिएबल स्पीड सिस्टम के साथ आसानी से लॉक हो जाता है और मेसरिंग बीकर के साथ चॉपिंग और व्हिस्किंग के लिए अटैच होता है.

7. Kenstar Aster Oxy Air Fryer

एयर फ्रायर, जॉग डायल कंट्रोल और एक नॉन-स्टिक बासकेट के साथ फ्राई, बेक और ग्रिल कर सकता है.

8. Wonderchef Nutri-Blend Mixer Grinder

कॉम्पैक्ट ग्राइंडर 2 जार, स्टेनलेस स्टील ब्लेड के 2 सेट और बेस पर नॉन-स्किड फुटिंग के साथ आता है.

