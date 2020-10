Amazon Great Indian Festival Sale: फेस्टिव वियर पर देखें आज की टॉप डील्स, मिलेगा इतना डिस्काउंट

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आपके त्योहारों में खुशियों के रंग भरने के लिए पुरुषों और महिलाओं के एथनिक कपड़ों पर कुछ शानादार ऑफर लेकर आई है.

बीबा (Biba), डब्ल्यू (W), औरेलिया (Aurelia) से चुनें खूबसूरत कुर्ते

जब त्योहारों का मौका होता है तो हर कोई अपने लिए बेस्ट एथनिक आउटफिट चुनना चाहता है. त्योहारों के समय कुर्ते सबसे ज्यादा डिमांड में होते हैं. ज्यादातर लोग ऐसे कुर्ते खरीदना और पहनना पसंद करते हैं, जिन्हें फैशन स्टेटमेंट के लिए अलग-अलग तरीकों से स्टाइल किया जा सके. त्योहारों के इस सीजन में आप खुद के लिए सिल्क के कुर्ते चुन सकते हैं, जिनपर हल्का स्टाइलिश काम हो. ये कुर्ते आपके ग्लैमर में तड़का लगाने का काम करेंगे. आप इन त्योहारों के सीज़न में अपने पसंदीदा एथनिक वियर ब्रांड्स जैसे कि बीबा, डब्ल्यू, औरेलिया से खूबसूरत और स्टाइलिश कुर्ते चुन सकते हैं जो 70% तक की छूट दे रहे हैं.

Also read: Flipkart The Big Billion Days: Don't Miss Out On The Biggest Fashion Deals

खरीदें त्योहारों और पार्टी के लिए स्टनिंग साड़ियां

कोई भी त्योहार ट्रेडिशनल कपड़ों के बिना पूरा नहीं होता है और जब बात त्योहारों की आती है तो महिलाओं में सबसे ज्यादा क्रेज़ साड़ी पहनने का होता है. बनारसी सिल्क की साड़ियों से लेकर फैशनेबल जॉर्जेट की साड़ियों तक या फिर एंब्रॉयडरी वाली साड़ी हो या नेट और लेस वाली साड़ी, आपके लिए साड़ियों में कई सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं, जिन्हें आप इन त्योहारों के सीज़न ट्राई कर सकते हैं. सबसे खास बात ये है कि अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आप इन साड़ियों को 80% तक की छूट पर ले सकते हैं.

प्लाज़ों, धोती पैंट और इससे भी अधिक चीजों पर पाएं शानदार डील्स

पलाज़ों और नए तरीके की सलवार आजकल काफी ट्रेंड में है. आजकल ज्यादातर लोग भीड़ में अलग और अट्रैक्टिव दिखने के लिए प्लाज़ों, धोती पैंट और सलवार के साथ कुर्ते मिक्स एंड मैच करके पहनते हैं और खुद के लिए स्टैंडआउट लुक चुनना पसंद करते हैं. आप भी अगर इस सीज़न कुछ अलग दिखना चाहती हैं तो धोती पैंट या ट्राउज़र चुन सकती हैं, जो आपकी लुक में यकीनन ग्लैमर एड करेंगे.

ग्रेट डील्स पर पुरषों के लिए शेरवानी और कुर्ते

जब फैशन की बात आती है तो अक्सर महिलाओं के कपड़ों और स्टाइल की बात की जाती है. भला पुरुष क्यों पीछे रहें. पुरषों को भी त्योहारों के मौके पर सजने संवरने का उतना ही हक है, जितना कि महिलाओं को. यही वजह है त्योहारों के सीज़न में अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पुरुषों के लिए भी शानदार डील्स और छूट लेकर आई है. चाहें रॉयल या लैविश शेरवानी हो या फिर कुर्ता पयजामा, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अमेज़ॅन आपको आपके पसंदीदा ब्रांड्स पर टॉप डील्स ऑफर कर रहा है.

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पर अधिक डील्स और डिस्काउंट्स का लाभ उठाने के लिए, click here.

Disclaimer: The Swirlster Picks team writes about stuff we think you'll like. Swirlster has affiliate partnerships, so we get a share of the revenue from your purchase.