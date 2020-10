Amazon Great Indian Festival Sale: ट्रेडिशनल ज्वैलरी पर पाएं 80% तक की छूट

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आपके त्योहारों में खुशियों के रंग भरने के लिए महिलाओं के लिए ज्वैलरी पर कुछ शानादार ऑफर लेकर आई है.

1. YouBella गोल्ड टोन्ड ज्वैलरी सेट

YouBella के पारंपरिक हार किसी भी एथनिक लुक को अधिक आकर्षित बना सकते हैं. यह सेट निश्चित रूप से हर महिला के ज्वैलरी कलेक्शन को क़ीमती बना सकता है.

Also read: Amazon Great Indian Festival: Metallic Festive Footwear At Up To 80% Off

2. ज़वेरी पर्ल गॉर्जस Enamelling जोधा नेकलेस सेट

यह एक ऐसा नेक पीस है, जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है. साड़ी और कुर्तों के साथ चोकर नेक पीस का क्रेज महिलाओं में काफी देखा जा सकता है. आप इसे अपने लिए खरीदने के साथ किसी को गिफ्ट के रूप में भी दे सकते हैं. इस चोकर सेट को किसी भी अवसर पर मैचिंग ड्रेस के साथ पहना जा सकता है. ये आपकी लुक को ग्लैमरस टच देगा.

3. शाइनिंग दिवा ट्रेडिशनल पर्ल नेकलेस सेट

महिलाओं के लिए इस नेकलेस को मेटल के बैस पर हाई क्वालिटी के क्रिस्टल स्टोन से तैयार किया गया है. इसपर लगे सफेद मोती इसकी खूबसूरती को अधिक आकर्षित बना रहे हैं.

4. एडीसी फैशन गोल्ड प्लेटेड और पर्ल नेकलेस सेट

यह ज्वैलरी सेट छोटे चमकदार यानी शाइनिंग मोतियों से बना है. मैरून स्टोन से बना इसका फैशनेबल ओवल शेप पेंडेंट इस नेक पीस को काफी स्टनिंग लुक दे रहा है.

5. येलो Chimes एथनिक टेंपल ज्वैलरी सेट

क्या आप अपने लिए एक भव्य मंदिर ज्वैलरी सेट खरीदना चाहती हैं? अगर हां, तो आप अपने लिए येलो चाइम्स से ये पारंपरिक हार खरीद सकती हैं. इसके साथ मैचिंग झुमके भी मिलेंगे.

6. रीवा ट्रेडिशनल गोल्ड टोन्ड लॉन्ग नेकलेस सेट

ये ज्वैलरी सेट कॉपर से बना है और पूरी तरह से गोल्ड प्लेटेड है, जो इसे अच्छी फिनिश दे रहा है. इसपर लगे स्टोन इसे काफी स्टनिंग लुक दे रहे हैं

7. प्रियासी कुंदन स्टडेड चोकर ज्वैलरी सेट

नए फैशन के दौर में चोकर सेट सभी महिलाओं के पास होना चाहिए और प्रियासी का ये सेट अपने कुंदन और रंग-बिरंगे मोतियों से किसी को भी इंप्रेस कर सकता है.

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पर अधिक डील्स और डिस्काउंट्स का लाभ उठाने के लिए,, click here.

Disclaimer: The Swirlster Picks team writes about stuff we think you'll like. Swirlster has affiliate partnerships, so we get a share of the revenue from your purchase.