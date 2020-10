Amazon Great Indian Festival: स्टाइलिश हैंडबैग्स पर 70% तक की छूट

बता दें कि ये हैंडबैग्स आपके ओवरऑल लुक को जरूर बेहतर बनाएंगे.

1. Aldo Women's Tote Bag

ये न्यूड टोटे बैग मीडियम साइज का है, लेकिन इसमें कई कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपका सारा सामान बड़ी आसानी से कैरी किया जा सकता है.ये बैग आप किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकती हैं.

2. Accessorize London Women's Clutch

इस हैंडबैग मेंभी आप अपना सामान बड़े आराम से कैरी कर सकती हैं. इसमें काफी जगह है. इस बैग को कैरी करके आप स्टाइलिश भी दिखेंगी.

3. Hidesign Women's Shoulder Bag

हाइडसाइन का ये ऑरेंज लेदर बैग आपको जरूर पसंद आएगा. इस बैग की खास बात ये है कि ये आपके किसी भी आउटफिट के साथ परफेक्ट लगेगा.

4. Da Milano Maroon Solid Leather Hobo Bag

अच्छी क्वालिटी वाले हैंडबैग्स लंबे समय तक काम आते हैं. डा मिलानो का ये स्टाइलिश इटैलियन लेदर हैंडबैग आपको एक अलग ही लुक देगा. इस बैग के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे देखकर आप खुद समझ जाएंगी कि ये कितना खास है.

5. Lino Perros Blue Faux Leather Handbag

पाउडर ब्लू कलर इस सीजन का पसंदीदा कलर है. इस बैग को लेकर आप ज़रा भी नहीं पछताएंगी.

6. Lavie Umpila Women's Hobo

ये न्यूड हैंडबैग आप एथनिक या वेस्टर्न किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकती हैं.

7. Van Heusen Women's Tote Bag

क्रॉक लेदर एक ऐसा स्टाइल है, जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता. अगर हैंडबैग खरदीने का ख्याल आए, तो आपको फॉक्स क्रॉक लेदर का बैग जरूर खरीदना चाहिए.

