Amazon Great Indian Festival: महिलाओं के लग्जरी परफ्यूम्स पर 40% तक की छूट

आज ही ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने लिए या फिर अपनी लाइफ में किसी खास महिला के लिए खरीदें ये लग्जरी परफ्यूम्स.

1. Elie Saab Le Parfum Eau De Parfum

नारंगी फूल और चमेली जैसे फूलों के अर्क से बना सुंगधित परफ्यूम, जिसमें पैचौली से आने वाली स्ट्रेंथ का एक अनूठा अहसास है.

2. Bvlgari Omnia Amethyste

बुल्गारी को असाधारण खुश्बुओं के लिए भी जाना जाता है और यह गॉरजियस बॉटल अपनी लाइफ में किसी खास महिला को गिफ्ट भी कर सकते हैं.

3. Narciso Rodriguez Eau De Parfum for Her

एक मजबूत वुडी टॉप नोट और फूलों की महक के साथ एक कामुक और मंत्रमुग्ध करने वाली खुशबू के साथ एक सुरुचिपूर्ण खुशबू, नार्सिसो रोड्रिग्ज फॉर हर ईउ डे परफ्यूम आपके लिए एक वास्तविक लंबे समय तक रहने वाला है.

4. Chopard Pink Wish W Eau de Parfum,

कोपार्ड पिंक विश में एक खूबसूरत खुशबू है, इस परफ्यूम में एम्बर, नाशपाती, कीनू और नेरोली की महक प्रमुख हैं.

5. PRADA Candy Florale Eau De Perfume

प्राडा के बेस्ट-सेलर्स में से एक, प्राडा कैंडी एक सुंदर स्त्री सुगंध है, जो पहले परफ्यूम में प्यार की परिभाषा है.

6. Shiseido Ever Bloom Eau De Parfum

एक सुंदर सुखद फूलों की खुशबू, शिज़िडो का यह इत्र फूलों की महक के साथ व्हाइट मस्की सेंट को फैलाता है, जो इसे हर रोज़ सुगंधित बनाता है.

7. Issey Miyake L'Eau D'Issey Pure Eau De Parfum

इस खूबसूरत इत्र में कस्तूरी और कीनू के साथ मिट्टी की सुगंध का एक अंडर टोन है.

