Coronavirus: नमस्ते बना नया Trend, प्रिंस चार्ल्स से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति तक... Videos में देखें ऐसे एक दूसरे से मिल रहे लोग

खास बातें कोरोनावायरस के चलते नमस्ते बना अभिवादन का नया ट्रेंड दुनियाभर की बड़ी हस्तियां हाथ मिलाने की जगह कर रही हैं नमस्ते सोशल मीडिया पर कई वीडियो हो रहे हैं वायरल

दुनियाभर में कोरोनावयरस (Coronavirus) के कारण लोग काफी डरे हुए हैं. विश्वभर में अब तक कोरोनावायरस के एक लाख चौबिस हजार से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें चार हजार से अधिक की मौत हो चुकी है. हालांकि, कोरोनावायरस से बचाव के लिए कुछ सावधानियों की एक सूची स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है. इसमें नियमित रूप से हाथ धोना और लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखना आदि शामिल है.

इस कारण अब केवल देश ही नहीं बल्की दुनिया के कई अन्य हिस्सों में भी लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए नमस्ते करने लगे हैं. हाथ मिलाना और एक दूसरे को गले लगाने की प्रथा को लोगों ने कोरोनावायरस के डर से बदल लिया है और अब लोग नमस्ते कर के एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं. यहां तक कि दूसरे देशों की पब्लिक फिगर्स भी नमस्ते के साथ एक दूसरे का अभिवादन करते हुए नजर आने लगे हैं.

प्रिंस चार्ल्स

प्रिंस चार्ल्स हाल ही में नमस्ते करते हुए नजर आए थे. इसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करने लगे थे. प्रिंस चार्ल्स का वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है, जिसमें वह पहले हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हैं और फिर तुरंत ही नमस्ते करते हैं. बता दें, यूके में कोरोनावायरस के मामलों का आंकड़ा 460 पहुंच गया है और इस वजह से शाही परिवार भी सावधानी बरत रहा है.

Namaste



See we Indians told to do this to world many many years ago. Now just a class on ‘how to do namaste properly'. #CoronaViruspic.twitter.com/P1bToirPin — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 12, 2020

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन

वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन भी हाल ही में नमस्ते करते हुए नजर आए. राष्ट्रपति ने सोमवार को स्पेन के राजा फिलिप और उनकी पत्नी इलीसी का पेरिस में स्वागत किया था. इस दौरान उन्होंने दोनों का नमस्ते के साथ अभिवादन किया था. स्पेन और फ्रांस में अब तक कोरोनावायरस के 4,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं.

French President @EmmanuelMacron decided to greet everyone by #Namaste which is a Indian tradition ????????.@FranceinIndiapic.twitter.com/qCaXqFkbwH — Yogesh K S (@YogeshKS20) March 11, 2020

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश के लोगों से हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करने की अपील की है. उन्होंने 4 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने देश के लोगों से यह अपील की थी. इतना ही नहीं उन्होंने अपने देश के लोगों को नमस्ते करके भी दिखाया था. जानकारी के मुताबिक, इजराइल में कोरोनावायरस के 100 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं.