Lockdown के बीच घरों में बंद बच्चों को खुश करने के लिए टीचर्स ने किया कुछ ऐसा, देखें Video

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूके के लंकाशायर के स्टॉकपोर्ट में 44 वर्षीय एन्ड्रूय बॉलडोक और उनके 34 वर्षीय दोस्त जैसन बैर्ड, बच्चों के मनोरंजन के लिए मार्वल सूपरहीर बन कर पहुंचे. इस बारे में बात करते हुए एंड्रूय ने एबीसी न्यूज को कहा, ''जैसे ही आप इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं और आप खुद वो किरदार महसूस करने लगते हैं''.

इस दौरान सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइड का पालन करते हुए दोनों काफी देर तर भागते हुए शहर में घूमे. इसके साथ ही उन्होंने अपने फैन्स को कहा कि जब वो उन्हें सड़क पर देखें तो घरों से बाहर न निकलें और केवल घरों की खिड़की से ही चीयर करें.

My 10 year old son #littlespidey joined in with and was inspired by #stockportspidermen today and took to his daily walk by making local people smile pic.twitter.com/X8H7gJepSk