अमिताभ बच्चन ने शेयर किया डांस करती हुई महिलाओं का वीडियो, फैन्स बोले - ये नकली है सर

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो को शेयर कर उस पर कमेंट किया, जिसके बाद उनके प्रशंसकों ने उन्हें इसके फर्जी होने की बात कही. वीडियो में चीनी महिलाएं एक के पीछे एक कॉआर्डिनेट कर डांस करती दिखाई दे रही हैं.

वीडियो को चीन का बताया जा रहा है. डांस करती महिलाओं के वीडियो पोस्ट को शेयर करते हुए अमिताभ ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया, "वाह..यहां तक कि इनके बाल भी एक साथ-हिल रहे हैं."

उनके एक प्रशंसक ने उनकी गलती पर उन्हें ठीक किया, "यह फर्जी वीडियो है सर.. सिर्फ अच्छे ढंग से एडिट किया गया है, और कुछ नहीं."

दूसरे ने लिखा, "मुझे शक है.. कंप्यूटर जनरेटेड पुरानी पोस्ट है."

अन्य ने लिखा, "कल अग्निपथ देख रहा था.. यह दुनिया बहुत बिगड़ी है गायतोंडे साहब."

इन सब के बीच इस पोस्ट को 931 बार रिट्वीट और सात हजार सात सौ लाइक्स मिल चुके हैं.

अमिताभ बच्चन ने शेयर किया ये वीडियो

wow .. even their locks of hair move in sync .. https://t.co/5OxltjyNZz