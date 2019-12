इस 72 साल की महिला के फैन हुए आनंद महिंद्रा, Video देख बोले -'मैं खुद को थुलथुला महसूस कर रहा हूं'

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो सोशल मीडिया पर आम आदमियों के टैलेंट को सराहते हैं और उनकी मदद को भी आगे आते हैं. कुछ ऐसे ही आनंद महिंद्रा ने एक पोस्ट लिखा, इस पोस्ट में वो खुद के लिए थोड़ा दुखी महसूस कर रहे हैं. दरअसल, उन्होंने एक 72 साल की महिला का वीडियो देखा. इस वीडियो को देख उन्हें लग रहा है कि एक्सरसाइज़ में मामले में वे कितने आलसी हैं और इस महिला के मुकाबले काफी फ्लैबी (ढीला-ढाला शरीर या थुलथुले) हैं.

आप इस वीडियो में देखेंगे कि एक 72 साल की महिला पिछले दस सालों से हर दिन इसी तरह एक्सरसाइज़ कर रही है.

72 साल की महिला वर्कआउट करते हुए

Why did you have to share this video in the morning, Manoj!? It's made me feel lazy and flabby compared to this iron woman... Ah well maybe this is the kick in the rear we all needed to stop making excuses about our exercise routines... https://t.co/9aQkWJp4lj