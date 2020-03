Coronavirus: लोगों की मदद के लिए आगे आए आनंद महिंद्रा, बनवाएंगे वेंटिलेटर, अपने रिजॉर्ट में देंगे मरीजों को ये सुविधाएं

देशभर में कोरोना वायरस के मामले पिछले कुछ दिनों में बढ़ गए हैं. ऐसे में सभी लोगों को अधिक से अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है. इसी बीच देश में कुछ लोग कोरोना वायरस (Coronavirus) से पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं. इनमें अब आनंद महिंद्रा का भी नाम जुड़ गया है. दरअसल, कोरोना वायरस पीड़ितों के लिए मदद के लिए हेल्थकेयर सिस्टम में अपना काम कर रहा है लेकिन जिस तरह से इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं उसे देखते हुए आनंद महिंद्रा मदद के लिए आगे आए हैं.

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने ट्वीट करते हुए कहा कि वह वेंटिलेटर्स मेन्‍युफैक्‍चर करने में मदद करना चाहते हैं और इस वायरस से पीड़ित लोगों को मेडिकल सुविधाएं देना चाहते हैं. दरअसल, आनंद महिंद्रा ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर एक के बाद एक पांच ट्वीट किए हैं.

अपने पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, ''मैं कोरोना वायरस की बहुत सी रिपोर्ट्स देख रहा था, तो मुझे पता चला कि भारत इसके स्टेज 3 पर है और अब एक दम से कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं, जिस वजह से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भार काफी बढ़ जाएगा''.

Going by various reports from epidemiologists, it is highly likely that India is already in Stage 3 of transmission.

—Cases could rise exponentially with millions of casualties, putting a huge strain on medical infrastructure (1/5) — anand mahindra (@anandmahindra) March 22, 2020

अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, ''कुछ हफ्तों के लिए लॉकडाउन करने से मेडिकल केयर पर बढ़े प्रेशर को घटाया जा सकता है लेकिन फिर भी हमें कुछ अल्पकालिक अस्पतालों का निर्माण करना चाहिए और वेंटिलेटर्स की संख्या को बढ़ाना चाहिए''.

तीसरे ट्वीट में आनंद महिंद्रा ने लिखा, ''इस परेशानी की घड़ी का सामना करने के लिए महिंद्रा ग्रुप में हमने अपना काम शुरू कर दिया है और देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी मेन्‍युफैक्‍चरिंग फैसिलिटी की मदद से वेंटिलेटर बनाए जा सकते हैं. साथ ही महिंद्रा अपना रिजॉर्ट कुछ वक्त के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी के तौर पर देने के लिए तैयार है''.

—To help in the response to this unprecedented threat, we at the Mahindra Group will immediately begin work on how our manufacturing facilities can make ventilators.

—At Mahindra Holidays, we stand ready to offer our resorts as temporary care facilities. (3/5) — anand mahindra (@anandmahindra) March 22, 2020

''हमारी प्रोजेक्ट टीम सरकार और आर्मी की मदद के लिए तैयार है. महिंद्रा फाउंडेशन अपने फंड से छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार लोगों की मदद करेगा''.

अपने आखिरी ट्वीट में आनंद महिंद्रा ने लिखा, ''अगर कोई भी इस फंड में योगदान देना चाहता है, तो दे सकता है. मैं अपनी सैलरी का पूरा हिस्सा इस फंड को दूंगा और आने वाले कुछ महीनों में मैं इसमें अपना और भी योगदान दूंगा. मैं सभी व्यवसाइयों से अनुरोध करता हूं कि वो भी इस फंड में कुछ योगदान दें ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके''.