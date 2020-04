दूरदर्शन पर फिर से शुरू हुआ शक्तिमान तो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे ये मीम्स, देखकर आप भी नहीं रोक पाएंगे हंसी

इसके बाद अब जैसे ही लोगों को पता चला कि शक्तिमान एक बार फिर से टीवी पर टेलिक्साट किया जाएगा तो सोशल मीडिया पर शक्तिमान ट्रेंड करने लगा. इसके बाद शक्तिमान पर लोगों ने बहुत से मजेदार मीम्स शेयर किए हैं.

Every 90s kid now.... #Shaktimaan pic.twitter.com/ZugaxgbtTK

Hey... I got episode when #Shaktiman is killing Corona Virus...



Type in youtube



Shaktiman episode no. 314. pic.twitter.com/rTsIGi5hqf