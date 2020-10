ऑटो चालक को सताई गांव की याद, तो अपने ऑटो को ही बना डाला मिनी गार्डन

अभी तक आपने लोगों के घरों में ही गार्डन देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऑटो में बना गार्डन देखा है. अगर नहीं देखा है तो अब देख लीजिए. क्योंकि ऐसा गार्डन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. दरअसल, ओडिशा के भुवनेश्वर(Bhubaneswar) में रहने वाले एक ऑटो चालक(auto driver) ने अपने ऑटो को ही मिनी गार्डन(mini garden) बना डाला है. ऑटो चालक को अपने घर की इस कदर याद सताई की उसने घर वाला एहसास करने के लिए अपने ऑटो को ही मिनी गार्डन में बदल डाला. इतना ही नहीं, इस ऑटो वाले मिनी गार्डन में आपको मछलीघर, पक्षी और खरगोश भी देखने को मिलेगा.

Since I can't go to my village often, I thought of designing my auto in this way. The plants and birds provide a vibe of my village: Sujit Digal, an auto driver in Bhubaneswar #Odisha (12.10) https://t.co/3onei2jF8Bpic.twitter.com/ZKcQ1qESyg