''प्रदूषण न होने की वजह से मुझे दिखा...'', लोग शेयर कर रहे हैं मजेदार Photos

जालंधर की इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग बहुत सी अलग चीजें अपने घरों से दिखने की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, जिस वजह से ''प्रदूषण न होने की वजह से'' सोशल मीडिया पर ट्रंड कर रहा है. इसमें लोग झारखंड से एफिल टॉवर और नोएडा से बुर्ज खलीफा दिखने की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. यहां देखें ट्वीट्स

Because of no pollution, I can see Burj Khalifa from Noida today. Nature is healing. pic.twitter.com/YeQ1oc8tLx — Trendulkar (@Trendulkar) April 5, 2020

Because of no pollution i can see the gate way of india from delhi. Superb view . #natureishealingpic.twitter.com/GiT9l1f35b — Neeraj Rai (RAAJ) (@NeerajRai55) April 5, 2020

Because of no pollution, Burj Khalifa is visible from my apartment terrace in Hyderabad #natureishealing#nosarcasm. pic.twitter.com/G6Mo3He86G — संस्कारी निब्बा ???????? (@sanskarinibba69) April 5, 2020

Because of no pollution I can see the Great Wall of China from 2nd floor #natureishealingpic.twitter.com/i9UdtGOSmx — Jaya RK (@Jayanti_RK) April 6, 2020

तो आपको आपके घर से क्या दिख रहा है?