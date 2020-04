सेल्फ आइसोलेशन में रह रहे शख्स ने बनाया मजेदार डांस वीडियो, एडिटिंग स्किल्स देख आप भी कहेंगे Wow

इस वीडियो को आदित्य कोटा बद्रीनाथ ने शेयर किया है. वीडियो में वह जैक स्‍टॉबर के गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहा है. हालांकि, इस वीडियो में खास बात आदित्य द्वारा की गई एडिटिंग है. एडिटिंग के लिए आदित्य ने अडोब इल्यूस्ट्रेटर और अडोब प्रीमियर प्रो का इस्तेमाल किया था.

A post shared by Aadhithya Kota (@aadhithyakota) on Apr 5, 2020 at 11:59pm PDT

ट्विटर पर लोगों को आदित्य के एडिटिंग स्कील्स और एक्सप्रेशन्स काफी पसंद आ रहे हैं.



This was actually brilliant

That belly-fit cracked me and also confused me about what's coming next