Valentine's Day 2020: आज वैलेंटाइंस डे (Valentine's Day) है. यानी प्‍यार, प्रेम और मोहब्‍बत की इबादत का दिन. यही वो दिन है जिसका इंतजार प्रेमी जोड़े साल भर करते हैं. हमने प्रपोज डे, टेडी डे, किस डे मना लिया और अब बारी है वैलेंटाइंस डे की. जी हां, 14 फरवरी (14 February) को हर साल वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है. यही वो दिन है जब आप अपने पार्टनर, हमदम और मोहब्‍बत को प्‍यारा सा तोहफा देकर प्‍यार का इजहार करते हैं. अब बिहार सरकार ने बिलकुल एक नई पहल की है, जिसमें पारंपरिक गुलाब के फूलों के बजाए ईको-फ्रेंडली गिफ्ट देने की बात कही गई है.

यह भी पढ़ें: आखिर क्‍यों 14 फरवरी को मनाया जाता है वैलेंटाइंस डे?

दरअसल, बिहार के पर्यावरण विभाग ने 'जल जीवन हरियाली' अभियान के तहत 'प्‍यार पौधा' लॉन्‍च किया है. अब विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि अपने करीबियों को यह पौधा गिफ्ट करें क्‍योंकि यह सालों तक जिंदा रहेगा. इस मकसद से पटना पौधों के स्‍टॉल्‍स लगाए गए हैं. ये पौधे बेहद कम कीमत पर उपलब्‍ध हैं.

Watch your love and affection grow with a plant! Become a part of the "Pyaar Ka Paudha" initiative , give your loved ones a sapling from our stalls set up at different locations of the city. #JalJeevanHariyali@SushilModi@NitishKumarpic.twitter.com/DlV04LcJ84