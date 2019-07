इस बॉलीवुड एक्टर ने होटल में मंगवाए 2 केले, बिल से उड़े होश, VIDEO देख लोग बोले - गोल्ड प्लेटिड केले

दिल धड़कने दो, चमेली, प्यार के साइड इफेक्ट्स और झनकार बीट्स के एक्टर राहुल रॉय अपनी एक वीडियो पोस्ट के लिए सुर्खियों में हैं. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो 2 केले और उसका बिल दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं. पोस्ट वायरल होने की वजह है इस 2 केलों का बिल.

राहुल रॉय चंडीगढ़ में अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. शूटिंग के दौरान वो चंडीगढ़ के जे डब्लू मेरियाट (JW Marriott) में ठहरे हुए हैं. उन्होंने इस वीडियो में अपना कमरा दिखाया. साथ ही बताया कि उन्होंने वर्कआउट के बाद खाने के लिए 2 केले ऑर्डर किए जिसका बिल 442 रुपये का आया.

महंगी गाड़ी खरीदना चाहती थी लड़की, तो घर में ही छाप डाले 11 लाख के नोट और फिर...

बिल देख नराज़गी जताते हुए राहुल बोस ने ट्विटर पर ट्विट करते हुए लिखा इस बात पर यकीन करने के लिए आपको ये देखना होगा. किसने कहा कि फल खतरनाक नहीं होते? ज़रा इनसे पूछिए...

You have to see this to believe it. Who said fruit wasn't harmful to your existence? Ask the wonderful folks at @JWMarriottChd#goingbananas#howtogetfitandgobroke#potassiumforkingspic.twitter.com/SNJvecHvZB