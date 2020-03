लड़की को डेट पर ले जाने के लिए लड़के ने भेजा Resume, स्किल्स में खुद को बताया स्मार्ट, ट्विटर पर लोगों ने ऐसे किया रिएक्ट

आज के वक्त में किसी के लिए भी अपना पार्टनर ढूंढना काफी आसान हो गया है. सोशल मीडिया से लेकर डेटिंग एप्स तक, हर तरह से लोगों के लिए किसी से भी डेट के लिए पूछना काफी आसान हो गया है लेकिन इसी बीच कैलीफॉर्निया (California) के एक लड़के ने लड़की को अपना रिज्यूम भेज कर उससे डेट के लिए पूछा. सैन डिएगो यूनिवर्सिटी (University of San Diego) के छात्र जेम्स का पिछले 4 साल से यूनिवर्सिटी की एक लड़की पर क्रश था और वह उसे डेट पर ले जाना चाहता था. इस वजह से उसने अपने आखिरी सेमेस्टर में फाइनली लड़की को डेट पर ले जाने की हिम्मत जुटाई और लड़की को रिज्यूम भेजा.

अपने इस रिज्यूम में उसने खुद के बारे में ब्रीफ दिया. जेम्स ने इसमें खुद को फनी बताया. साथ ही उसने लिखा कि वह मम्माज ब्वॉय है और उसका स्टाइल अच्छा है. इसके अलावा उसने दो लड़कियों का रेफरेंस भी दिया, जिन्हें उसने पहले डेट किया था. जेम्स ने यह रिज्यूम, क्रिस्टी नाम की लड़की को भेजा था. इसके बाद क्रिस्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर रिज्यूम की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, ''मैंने एक लड़के को मजाक में बोला था कि वह अगर मुझे सही में डेट पर ले जाना चाहता है तो मुझे एक कवर लेटर भेजे और उसने सही में मुझे एक रिज्यूम भे दिया है''.

told a guy if he rly wanted to take me out on a date then he should send me a cover letter (jokingly ofc) but he actually sent me a resume??? pic.twitter.com/qjNnVImiyx — kristii???? (@kristiitat) February 25, 2020

सोशल मीडिया पर लड़के के इस रिज्यूम पर कई लोगों ने अलग-अलग तरह के रिएक्शन दिए हैं. कई लोगों ने लड़के के इस तरीके की तारीफ की तो कइयों ने कहा कि उसे कवर लेटर और रिज्यूम के बीच का अंतर भी नहीं पता है.

Mating qualification well done brother. Salute https://t.co/Sl9z1O7sHJ — Pravin Raj (@sir_nandos) February 28, 2020

Ok but the effort??? Uncanny. I hope you let him take you out even if it's just once! Give the man a chance — harmony jones (@jonesharms) February 26, 2020

loved it until i saw “treat girls like gold unless they're hoes” — EDM Beth Smith, horse surgeon blunts&blondes (@dabbintxranger) February 27, 2020