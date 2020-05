सोनू सूद ने की प्रवासी मजदूरों की मदद तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कहा- Thank You

ट्विटर पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों से कई लोगों ने उन्हें ट्वीट करते हुए उनसे मदद मांगी और इस दौरान सोनू सूद ने लगभग सभी लोगों के ट्वीट का जवाब भी दिया और साथ ही घर पहुंचने में उनकी मदद भी की. इसी बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनू सूद के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उनका शुक्रियाअदा किया.

अपने इस ट्वीट में स्मृति ईरानी ने लिखा, ''मैं आपको 2 दशकों से अपने सहकर्मी के रूप में जानती हूं और मैंने आपको एक एक्टर के रूप में उभरते हुए देखा है. लेकिन इस मुश्किल वक्त में जिस तरह से आप लोगों की मदद के लिए आगे हैं, उसके लिए मुझे आप पर गर्व है और मैं आपके द्वारा की गई इस मदद के लिए आपका शुक्रियाअदा करती हूं.''

यहां देखें स्मृति ईरानी का ट्वीट:

I've had the privilege of knowing you as a professional colleague for over 2 decades now @SonuSood & celebrated your rise as an actor ;but the kindness you have displayed in these challenging times makes me prouder still thank you for helping those in needhttps://t.co/JcpoZRIr8M