VIDEO: शख्स की बनाई इस रोटी को देख, लोग बोले - ये है 'पाकिस्तानी रोटी' जो भरे पूरे परिवार का पेट

आपने अभी घर से बाहर रुमाली रोटी (Rumali Roti) या तंदूरी रोटी (Tandoori Roti) का स्वाद लिया होगा, लेकिन अब रोटी का एक और वर्ज़न हर तरफ छाया हुआ है जिसका नाम है 'चादर रोटी'. बिज़नेसमैन हर्ष गोयंका ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक कमाल का वीडियो शेयर किया, जिसमें एक शख्स चादर रोटी बनाते हुए दिख रहा है. इस 1.45 मिनट के वीडियो को अभी तक पचास हज़ार से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

चादर रोटी का वीडियो (Chadar Roti Video)

We have all heard of ‘roomali' roti. Ever heard of a ‘chadar' roti. Can feed the entire family and more! pic.twitter.com/Qtu7iBRm6D — Harsh Goenka (@hvgoenka) October 25, 2019

इस वीडियो को देखने के बाद ट्विटर पर लोगों ने मज़ेदार कमेंट्स किए. किसी ने लिखा 'रोटी का साइज़ ये है तो सोचिए इसकी प्लेट का साइज़ क्या होगा.' वहीं, किसी ने लिखा 'देखकर ही भूख खत्म हो गई.'

Just imagining the size of the plates which will hold these rotis!!!! — Karthick (@Karthic90924045) October 26, 2019

ROFL....dekh ke hee bhookh khatam ho gayi — Pankaj Maheshwari (@Pankajasawa) October 26, 2019

चादर रोटी की वीडियो को देखने के बाद लोगों ने इसके अलग-अलग नाम की बताए. अनंत कुमार नाम के ट्विटर हैंडलर ने लिखा '10 साल पहले सऊदी में ऐसी रोटी देखी थी. वहां इस रोटी को पाकिस्तानी रोटी कहते हैं. ये एक रोटी पूरे परिवार का पेट भर सकती है.'

Seen it in Saudi 10 years back..they call Pakistani roti ..One roti can feed easily entire joint family.. :) — Ananth Kumar (@anantkkumar) October 25, 2019

तो वहीं, जफर मुल्तानी नाम के ट्विटर हैंडलर ने लिखा 'इस रोटी को मांडा (Manda) भी कहते हैं, ये खास आटे से बनती है. मटन कोरमा के साथ मज़ेदार लगता है ये.'

It's also known as 'manda' ..... Made of a special flour . Mutton korma ke sath majedar lagta hai ye .... — jaffer multani (@jaffer_multani) October 25, 2019

