Coronavirus: लॉकडाउन के बीच इस कॉलोनी के लोगों ने बालकनी में किया ऐसा, आनंद महिंद्रा रह गए हैरान, Video शेयर कर लिखा...

कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए देशभर में लॉकडाउन (Lockdown) कर दिया गया है. इसके बाद अब लोग अपने घरों में ही समय बिता रहे हैं. हालांकि, कई बार घर में रहते हुए लोग बोर होने लगते हैं, या अकेला महसूस करने लगते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख आप भी हैरान रह जाएंगे. दरअसल, यह वीडियो पश्चिम दिल्ली की एक कॉलोनी का है, जहां सभी लोग अपनी बालकनी से तंबोला खेल रहे हैं. इससे लॉकडाउन का लॉकडाउन और एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट हो रहा है.

इस वीडियो को आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ''मैं अपने लोगों की इस क्रिएटिविटी को देखकर मैं हमेशा चौंक जाता हूं''. वीडियो में लोग अपने-अपने घरों की बालकनी में बैठ कर तंबोला खेलते हुए नजर आ रहे हैं.

I will never stop being amazed by the creativity of our people. In Italy, opera singers entertained their neighbours from their homes. But this is even more fun! pic.twitter.com/arfUBDXiQP

23 मार्च की शाम को शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 15 हजार से अधिक बार लाइक किया जा चुका है. वहीं 1500 से अधिक बार इस पर लोगों ने कमेंट किया है. आनंद महिंद्रा की तरह अन्य लोगों को भी यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है.

Perhaps they had the ticket by themselves. Or one member could have kept it in the doorsteps.

You can never challenge the creativity.