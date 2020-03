Coronavirus: दादा ने पहली बार खिड़की से देखा अपना पोता, Viral Photo देख इमोशनल हुए लोग

कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते न केवल देश बल्कि दुनियाभर में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग सीखने के लिए कहा जा रहा है. इसका मतलब है कि भीड़-भाड़ वाली जगहों में न जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल न करना और दूसरों से 6 फीट की दूरी बनाए रखना और घरों में रहना. इस बीच कई जगहों पर 60 से अधिक उम्र के लोगों को सेल्फ आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया है.

मेल ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आयरलैंड में रहने वाली एमा ने अपने भाई मिशेल की तस्वीर शेयर की है. इसमें मिशेल अपने नवजात बेटे फालोन को शीशे की खिड़की से पिता को दिखाता है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, 60 से अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 होने का अधिक खतरा है और इस वजह से उन्हें सेल्फ आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया है.

Three generations of social distancing as my dad meets his grandson for the first time pic.twitter.com/uyHHgBBXxb — Emma (@emmabethgall) March 21, 2020

इसी कारण तस्वीर में नजर आ रहे दादा अपने पोते से खिड़की के बाहर से मिलते हुए नजर आएं. इसके बाद अब वह अपने पोते को गोद में उठाना चाहते हैं और कोरोनावायरस के जल्द से जल्द खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं.

एमा द्वारा फोटो शेयर किए जाने के बाद यह काफी वायरल हो रही है और इसे देख कर कई लोग काफी इमोशनल हो रहे हैं. साथ ही लोग चीजों का वापस सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं.

Papa's face is the best thing I've ever seen — Sara Benincasa (@SaraJBenincasa) March 22, 2020