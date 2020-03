कोरोनावायरस (Coronavirus) के फैलने के डर से अधिकतर काम या तो कुछ वक्त के लिए बंद कर दिए गए हैं या फिर लोगों को घरों से ही काम करने के लिए कहा जा रहा है. हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें अपने काम के लिए अभी भी घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है. इनमें सबसे अहम भूमिका डॉक्टर्स और एयरलाइन क्रू के लोग निभा रहे हैं. कोरोनावायरस के खिलाफ चल रही इस जंग में इस प्रोफेशन के लोग सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं.

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक एयरप्लेन में क्रू मैंबर के तौर पर काम करने वाली लड़की का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में यह लड़की बता रही है कि उसके काम की वजह से उनके घर के आस-पड़ोस में रहने वाले लोग उसे और उसकी मां को काफी परेशान कर रहे हैं.

इंडिगो एयरलाइन्स (Indigo Airlines) में काम करने वाली इस लड़की का नाम अमृता है और एक ट्विटर यूजर ने इसका वीडियो शेयर किया है. वीडियो में अमृता कहते हुए नजर आ रही है कि ''सर्विस इंडस्ट्री में काम करने के कारण हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. लोकल पुलिस समेत मैं ऐसी जगह रह रहीं हूं, जहां सभी लोग हिपोक्रिट्स हैं. मेरी नौकरी ऐसी है, इसलिए मुझे रोज काम पर जाना पड़ रहा है लेकिन हमारी कंपनी हर तरह की सावधानी बरत रही है ताकि हम लोग सुरक्षित रहें.''

Have some humanity people .. Listen to Amrita..crew with @IndiGo6E ,she is broken from being discriminated,for wht?? For doing her duty ?When she is gone for her job, her mother is even refused groceries in her society. This is highly unacceptable #COVIDIOTS #Covid19India pic.twitter.com/3p3EhYto1j

वीडियो में वह बताती है कि लोग उसके बारे में अफवाह फैला रहें कि उसे कोरोनावायरस (COVID-19) है और इस वजह से उसकी मां को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

वीडियो में वह कहती है, ''यदि मेरी मां सब्जियां या घर का सामान लेने जाती है तो लोग उन्हें देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी को कोरोना है, तुम्हें भी हो गया होगा''. वीडियो के अंत में वह लोगों से अपील करती है कि वो किसी के भी लिए इस तरह की अफवाह न फैलाएं.

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोग अमृता के समर्थन में भी आए हैं.

