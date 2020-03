Coronavirus: टेस्टी पास्ता से चीज मैगी तक, सेल्फ क्वारंटाइन एन्जॉय कर रहे हैं लोग... Photos देख मुंह में आ जाएगा पानी

कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए देशभर में लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) कर दिया गया है. कोविड-19 (COVID-19) से बचाव के रूप में राज्यों में लॉकडाउन घोषित किया गया है. इस कारण इन दिनों लोग अपने घरवालों के साथ अधिक वक्त बिता पा रहे हैं और ऐसे में स्‍वदिष्‍ट खाना खाना तो लाजमी है. इसी बीच जोमेटो ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करते हुए पूछा कि सेल्फ आइसोलेशन में लोग क्या बना रहे हैं? ऐसे में लोगों ने जो फोटो शेयर की उन्‍हें देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा

दरअसल, फूड डिलिवरी कंपनी ने घर का खाना प्रमोट करने के लिए यह ट्वीट किया था. इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लोगों ने कई सारी स्‍वादिष्‍ट डिश की तस्वीरें शेयर की हैं.

reply to this tweet with pictures of what you've been cooking at home



let's make the timeline more colourful