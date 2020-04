Coronavirus Lockdown: लड़की ने अपने टूटे हुए शीशे पर बनाई खूबसूरत पेंटिंग, ट्विटर पर लोगों ने ऐसे किया रिएक्ट

इसी बीच एक महिला ने लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान अपने खाली वक्त का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई है. इस पेंटिंग को महिला ने अपने टूटे हुए शीशे पर बनाया है. दरअसल, महिला ने डिजनी की फिल्म ''टैंग्लड'' का एक सीन पेंट किया है. महिला ने क्वारंटाइन में रहते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर इस तस्वीर को शेयर किया है.

इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग लड़की के इस टैलेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

This is so cute! This scene reminds me of Tangled... but the boat is shaped kind of like an oil lamp, like the one genie was in in Aladdin... but this also reminds me of the kissing scene with Ariel & Eric... you're so talented