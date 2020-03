Coronavirus Lockdown: घरों में बंद हुए लोग, प्रजनन के लिए लौट आए कछुए, देखें Video

कोरोनावायरस (Coronavirs) भले ही इंसानों के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में सामने आया है लेकिन कई मायनों में इससे जानवरों और पर्यावरण को फायदा हो रहा है. दरअसल, दुनियाभर के कई देशों में कोविड-19 (COVID-19) के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन कर दिया गया है. ऐसे में पर्यावरण में कई सकारात्मक बदलाव भी देखे जा रहे हैं. इसी बीच ओडिशा (Odisha) की रुशिकुल्या बीच (Rushikulya Beach) पर कई सारे कछुएं (Turtle) प्रजनन के लिए पहुंच गए हैं.

वन विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 70,000 से अधिक ओलिव रिडलेज़ (Olive Ridleys) कछुए अपना घोंसला बनाने के लिए रुशिकुल्या बीच पहुंच गए हैं और जल्द ही ये मादा ओलिव रिडलेज़ प्रजनन करेंगी. इस साल ये कछुए आराम से प्रजनन कर सकेंगे क्योंकि 21 दिनों के लॉकडाउन के चलते कोई भी इंसान उन्हें परेशान नहीं करेगा.

Away from the glare of Pandemic,our guests arrived by sea a bit late.The timing was perfect as lockdown ensured no disturbances

Mass nesting at Gahirmatha completed & is Continuing at Rushikulya.Little less than 8 lakhs have laid eggs till now, that's 6Cr eggs at our coastpic.twitter.com/HofOo5ntw2