Lockdown के बीच शख्स ने खिड़की से महिला के गिलास में डाली वाइन, Viral Video को देख लोगों ने दिया ऐसा रिएक्शन

दरअसल, महिला खिड़की पर खड़े होकर हेल्थ वर्कर्स का शुक्रियाअदा करने के लिए बर्तन बजा रही थी और उसके ऊपर वाले फ्लोर पर रहने वाले शख्स ने उसे सुन लिया था. तो उसने महिला को वाइन ऑफर की. ट्विटर यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "मैंने उसे हाथ में वाइन ग्लास लेकर खड़े होने के लिए कहा था और फिर मैंने उसे ग्लास में वाइन डाल कर दी.

इस वीडियो को दोनों के घर के पास रहने वाले किसी शख्स ने रिकॉर्ड किया था. सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इसे अब तक 30 हजार से अधिक बार लाइक किया गया है. वहीं 3 हजार से अधिक लोगों ने रीट्वीट किया है. यहां बता दें कि इस वीडियो को वाइन डालने वाले शख्स ने ही शेयर किया है.

यहां देखें ट्वीट्स

Met the girl downstairs tonight banging pots out the window for healthcare workers. Told her to hold out her wine glass. Bystanders saw. pic.twitter.com/mWh65D0qza