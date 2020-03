क्वारंटाइन में रह रहे शख्स ने ऐसे लड़की को दिया अपना नंबर और फिर... 5 लाख से ज्यादा बार देखा गया Video

कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते लोग इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) सीख रहे हैं और सेल्फ क्वारंटाइन (Self Quarantine) में रह रहे हैं. इस वजह से लोगों की डेटिंग लाइफ और लव लाइफ पर भी प्रभाव पड़ा है और वो अपने प्यार करने वालों से नहीं मिल पा रहे हैं. हालांकि, इसी बीच न्यूयॉर्क के ब्रुकलीन में रहने वाले एक शख्स ने सेल्फ क्वारंटाइन में रहते हुए गर्लफ्रेंड बनाने का ऐसा हैक निकाला है, जिसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे.

दरअसल, जेरेमी कोहेन ने एक टिकटॉक वीडियो बनाते हुए बताया कि उसने ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए लड़की को अपना नंबर दिया और 1 घंटे बाद लड़की ने उसे मैसेज भी किया. इस वीडियो को जेरेमी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है. इसे शेयर करते हुए उसने लिखा, ''मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह सच में काम कर गया और यह एक असली कहानी है''.

I can't believe this actually worked and yes this is a real story pic.twitter.com/X5KbBl0qIe