Coronavirus: महिंद्रा ने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए शुरू की 10 रसोई, रोज कई हजार लोगों को खिला रहे हैं खाना

इसी बीच अब महिंद्रा ग्रुप (Mahindra Group) भी अधिक से अधिक लोगों को खाना खिलाने और उनके घरों तक राशन पहुंचाने में मदद के लिए आगे आया है. इसके लिए महिंद्रा ग्रुप ने 10 अलग-अलग जगहों पर रसो तैयार की है ताकि जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जा सके. एक ट्वीट करते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन के गोयनका ने इसकी जानकारी दी है.

On clarion call from ⁦@PiyushGoyal⁩ mahindra opened its kitchen at 10 locations. We have supplied 50000 meals, 10000 rations this week. Making our kitchen infra available for others to use for up to 10000 meals a day.Please contact ⁦@shi_joshi⁩. ⁦@MahindraRise⁩ pic.twitter.com/mSkUHzsePB