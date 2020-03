अपने ट्वीट में शख्स ने लिखा, ''दो आदमी अपनी पत्नियों को बेंगलुरु जाने का बोलकर बैंकॉक गए थे. दोनों के वापस लौटने के बाद पुलिस उनके घर गई थी और उनके घर पर क्वारंटाइन नोटिस लगाया था. पुलिस दोनों के ट्रैवल रिकॉर्ड देखते हुए उनके घर पहुंची थी. इसके बाद पुलिस ने दोनों आदमियों की पत्नियों को यह भी समझाया कि उन्हें क्वारंटाइन क्यों किया जा रहा है.''

They told their wives that they were visiting Bangaluru for business and actually visited Bangkok . However, after returning home, Police visited their homes with their travel records and pasted on the gate & explaining to their wives why their husbands need to be quarantined. pic.twitter.com/NVKqishWte