Coronavirus: घर में बंद पिता ने बच्चों से छुपने के लिए निकाला जबरदस्त आइडिया, देखें Viral Video

कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रभाव को देखते हुए कई देशों के लोग घरों में बंद हैं. वहीं कई देशों में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है. ऐसे में लोगों को मंदिरों, पब... यहां तक कि ऑफिसों में भी जाने से मना कर दिया गया है और कई लोग इस वजह से इन दिनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. हालांकि, कई लोगों के लिए यह आसान नहीं होता है. खासकर वो लोग जिनके बच्चे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह पिता बच्चों के साथ खेलते हुए, उनके काम करते हुए और उन्हें संभालते हुए थक गया था इसलिए इससे बचने के लिए बेहद ही शानदार आइडिया सोचा. ट्विटर पर शेयर किए गए एक वीडियो में एख पिता काफी चतुराई से एक पेंटेड प्लेकार्ड का इस्तेमाल खुद को छुपाने के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं.

वीडियो में जैसे ही बच्ची अपने पिता को देखने आती है, वैसे ही वह प्लेकार्ड के पीछे छिप जाता है और बच्ची को उसके पिता कहीं दिखाई नहीं देते हैं. दरअसल, काउच पर नजर आ रहे पिता प्लेकार्ड को अपने काउच के अकॉर्डिंग पेंट करते हैं. इस वजह से जब बच्ची अपने पिता को ढूंढने आती है तो उसे पता नहीं चल पाता कि काउच पर कोई बैठा हुआ है.

