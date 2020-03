Coronavirus के कहर के बीच वायरल हुआ हैंडवॉश डांस, क्या आपने देखा ये TikTok Video

कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर धीरे-धीरे कई अन्य देशों में फैलता जा रहा है. चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोनावायरस अब दुनियाभर में अपना कहर मचा रहा है. इस कारण सभी लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है और अधिक भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहने की ह‍िदायत दी जा रही है. केवल भारत की ही बात करें तो यहां अब तक कोरोनावयरस के 31 मामले सामने आ चुके हैं. इस वजह से लोगों को हर थोड़ी देर में साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने और खांसी या छींक आते वक्त अपनी कोहनी से मुंह को ढकने आदि की सलाह दी जा रही है.

यह भी पढ़ें: कोरोनावायरस के चलते होली का रंग पड़ा फीका, लोग नहीं खरीद रहे अबीर-गुलाल और पिचकारी

इसी बीच टिकटॉक पर भी वियतनाम के गाने पर हाथ धोने का तरीका बताते हुए एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस गाने पर दो लड़के डांस करते हुए अच्छे से हाथ धोने का तरीका बताते हुए नजर आ रहे हैं. टिकटॉक पर अब लोग इस गाने पर अपने-अपने तरीके से कोरोनावायरस से बचने का तरीका बता रहे हैं. यहां तक कि UNICEF ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है.

We love this handwashing dance from Vietnamese dancer, Quang Đăng.



Washing your hands with soap and water is one of the first steps to protect yourself from #coronavirus. pic.twitter.com/lmXLbR3hZa