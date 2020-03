खतरनाक कोरोनावायरस (Coronavirus) को फैलने से रोकने के लिए दुनिया भर के लोग सेल्‍फ-क्‍वारंटीन हो गए हैं. वायरस से बचे रहने के लिए जनता अपने-अपने घरों में कैद है. ऐसे में खुद को बिजी रखने के लिए लोग एक से बढ़कर एक आइडिया शेयर कर रहे हैं. कोई अपने पड़ोसी के साथ बालकनी में खड़े होकर गाना गा रहा है तो कोई टेस्‍टी खाना बना रहा है. अब इसी कड़ी में लोग एक और मजेदार एक्टिविटी कर रहे हैं. जी हां, लोग अपने दोस्‍तों को टैग करते हुए उनसे कह रहे हैं कि वे अपनी फेवरेट फिल्‍म की Gifs शेयर करें. ऐसे में लोग 'हैरी पॉटर' जैसी हॉलीवुड की क्‍लासिकल फिल्‍मों से लेकर 'ये जवानी है दीवानी' जैसी फिल्‍मों को शेयर कर रहे हैं. आप भी ऐसा कर सकते हैं और चाहें तो इन ट्वीट्स से आइडिया लेकर कोरोना के इस दौर में घर-परिवार के साथ टाइम पास कर सकते हैं.

1. शाह‍िद कपूर की जबरदस्‍त फिल्‍म 'हैदर' और 'जब वी मेट'

2. आर माधवन की जबरदस्‍त एक्‍टिंग

Share a GIF of One of your favourite movies and nominate few others to do the same... @Nandhu_Bby_@Msk_Shiva3@tharshanbaby@Helenahenuzpic.twitter.com/5i4Te7xjrS — KL RAHUL FANS CLUB (@KLRAHUL_FANclub) March 21, 2020

3. शाहरुख खान की रोमांटिक थ्रिलर 'दिल से'

4. फिल्‍म फेमस तो नहीं लेकिन इस पर मीम खूब बनते हैं. ये फिल्‍म है 'मैं प्रेम की दीवानी हूं'.

5. 'ये जवानी है दीवानी' और 'कल हो न हो'

6. क्‍लासिकल फ‍िल्‍में- 'कभी खुशी कभी गम' और 'तनु वेड्स मनु'.

Thanks @Misha36669657 for tagging me



My fav. Movie :- K3g



Share gif of one of your favourite movies and nominate 5 others to do the same!



I Nominate :- @shrens3@ShrenStar_magic@Aishh12_14@Shruti_2906@shrenu_stanhttps://t.co/5ciWSBweTtpic.twitter.com/RpTLVqPe3P — ꜱʜʀᴇɴᴜ ᴘᴀʀɪᴋʜ ʀᴜʟᴇꜱ (@slayer_shrenu) March 16, 2020

7. 'जिंदगी न मिलेगी दोबारा'

Share the gif of one of your favourite movie https://t.co/NfoesOOEkdpic.twitter.com/JX0nRQq12Z — Suzan (@iSuzank) March 15, 2020

8. 'लुटेरा'

9. 'तमाशा'

10. काजोल की कुछ बेहतरीन फिल्‍में

11. जनता के भाई सल्‍लू भाई की फिल्‍में

12. एवेंजर्स का जलवा

13. हैरी पॉटर

14. जोकर

Been tagged by @lejropha

Put a GIF of one of your favourite movies and tag people to do the same.

(Film: The Dark Knight)@medo_2396@Sharkawiii094@mortyia@Shar2awyypic.twitter.com/eB4fqWk0y6 — SharK (@Ahmed_Sharkawyy) March 22, 2020

15. ट्वलाइट

बहरहाल, हम तो यही कहेंगे कि आइडिया अच्‍छा है. आप भी इस लिस्‍ट से फिल्‍में उठाइए और हर रोज कम से कम एक फिल्‍म देख डालिए. फिर देखिए कैसे ये कोरोना के दिन भी बीत जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा.