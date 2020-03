Coronavirus: घर में हैं बंद तो रखें अपनी सेहत का ध्यान, इस तरह करें वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस

कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते देशभर के कई शहरों में लॉकडाउन कर दिया गया है. इसके बाद अधिकतर लोग अपने घरों में ही बंद हैं और केवल जरूरी काम होने पर बाहर जा रहे हैं. वहीं कई नौकरीपेशा लोग इन दिनों अपने घरों से ही काम कर रहे हैं. इस वजह से कई लोगों के पास काफी एक्स्ट्रा टाइम है, जिसका इस्तेमाल वो वर्कआउट करने या फिर किचन में टेस्टी स्नैक्स बनाने में कर सकते हैं. साथ ही ऐसे वक्त में आप अपने परिवार को अधिक से अधिक वक्त भी दे सकते हैं. इस तरह से आप एक बार फिर अपनी बिजी लाइफ को हेल्‍दी ट्रैक पर ला सकते हैं.

अगर आप सोच रहे हैं कि एक्सरसाइज (Exercise) कैसे करेंगे तो आपको बता दें कि आज कल इंटरनेट और यूट्यूब पर ऐसे बहुत से वीडियो हैं जिन्हें देखकर आप आसानी से अपनी उम्र और शरीर के मुताबिक एक्सरसाइज सीख सकते हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप सेल्‍फ क्वारंटाइन में अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं और वर्क को भी बैलेंस कर सकते हैं.

वर्कआउट रूटीन बनाएं (Workout Routine)

घर पर रहने के कारण आप आसानी से वर्कआउट का टाइम निकाल सकते हैं. अगर आप काफी वक्त से वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अपने लिए जरूर ही अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए और इसके लिए आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं है. आप बॉलीवुड सेलेब्स से भी इंस्पीरेशन ले सकते हैं, जो सेल्फ क्वारंटाइन के वक्त अपने-अपने घरों में वर्कआउट कर रहे हैं. इनमें कैटरीना कैफ से लेकर, जैकलीन और सारा अली खान जैसे स्टार्स का नाम शामिल है. आप चाहें तो अपने गार्डन या फिर लिविंग रूम में आसानी से एक्सरसाइज कर सकते हैं.

हेल्‍दी ब्रेकफास्ट (Healthy Breakfast)

ब्रेकफास्ट, दिन का बेहद ही अहम हिस्सा है. इस वजह से यह जरूरी है कि सुबह का नाश्ता हेल्‍दी हो. इसलिए जरूरी है कि आपका नाश्ता न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हो. आप चाहें तो अलग-अलग चीजों का इस्तेमाल कर स्‍वादिष्‍ट नाश्ता बना सकते हैं.

वर्क फ्रॉम होम है, तो करें ये काम (Do this If your are doing Work From Home)

अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है तो आपको अपने ऑफिस के टाइमिंग के मुताबिक काम करना होगा. इस वजह से अपने काम को बिना किसी परेशानी के पूरा करने के लिए खुद के लिए एक वर्कस्टेशन बनाएं. अच्छे से काम करने के लिए अपने लिए एक कंफर्टेबल टेबल रखें या फिर ऑफिस टेबल जैसा सेटअप कर लें.

इसके बाद अपने लिए एक कंफर्टेबल चेयर भी रखें. ऐसा करने से आप आसानी से काम कर सकेंगे और थकेंगे भी नहीं. साथ ही आपको काम करते हुए आलस महसूस नहीं होगा.

छोटे ब्रेक लेते रहें (Small Breaks)

लगातार काम करते रहना काफी मुश्किल है, इसलिए यह जरूरी है कि आप काम करते वक्त छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहें. यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे आप खुद को रि-एनर्जाइज कर पाते हैं और आसानी से काम कर पाते हैं. कोशिश करें कि आप अपने ब्रेक को पहले से ही प्लान कर के रखें और उससे अधिक देर तक ब्रेक न लें.

समय से करें लंच (Timely Lunch)

कोशिश करें कि दोपहर का खाना आप अपने परिवार के साथ खाएं क्योंकि यह मौका आपको बार-बार नहीं मिलेगा. ऐसा बहुत कम होता है, जब आप रोज अपने परिवार के साथ खाना खा पाते हैं. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन और शरीर के जरूरी स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ से भरपूर खाना खाएं.

समय से करें डिनर (Timely Dinner)

कहा जाता है कि समय से रात का खाना खाना दिमाग और शरीर के लिए अच्छा होता है. माना जाता है कि रात को 8 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए. साथ ही कोशिश करें कि रात में आप ज्यादा हेवी खाना न खाएं और हल्का-फुल्का खाना ही खाएं.

समय से सोएं (Sleep on Time)

शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली और मेटाबोलिज्म को बनाए रखने में नींद एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है. इसलिए जरूरी है कि आप समय से सोएं और 8 घंटों की नींद लें. इससे आपका शरीर और दीमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं.