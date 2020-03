जरूरी सामान खरीदते वक्त ऐसे बनाएं एक-दूसरे से दूरी, ट्विटर यूजर्स ने शेयर किए आइडिया... देखें Photos

कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस वजह से देशभर में लॉकडाउन कर दिया गया है. देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है. इस वजह से जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाहर निकल रहे लोग बेहद ही क्रिएटिव तरीके से एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) मेंटेन कर रहे हैं.

कोरोनावायरस (COVID-19) के कारण लोग जरूरत का सामान (Essential Commodities) जैसे दूध, सब्जियां और दवाइयां खरीदते हुए भी किसी भी तरह के फिजिकल कॉन्टेक्ट (Physical Contact) में आने से बच रहे हैं. इसी बीच ट्विटर पर कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें लोग अलग-अलग तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

People out for buying essential items at #Bhubaneswar maintaining #SocialDistancing . We request all to follow the same & #WashYourHands frequently. #StayHomeStaySafe #FightAgainstCorona pic.twitter.com/YXeWFVeM77

#WFH#StayAtHome Day #6



I am in Delhi but thank you for sharing pictures & videos from Bengal.



Just got one from #Kolkata's Ultadanga- Citizens doing their bit as they practice #SocialDistancing while shopping for essentials#BengalFightsCoronapic.twitter.com/3z4lmO4460