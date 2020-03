Coronavirus: Quarantine में है पत्नी तो बुजुर्ग शख्स ने ऐसे मनाईं 67वीं सालगिरह, Viral Photo देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल

कोरोना वायरस (Coronavirus) के दुनियाभर में फैलने के कारण बहुत से लोग अपने चाहने वालों को खो रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस तरह की कई कहानियां सामने आ रही हैं. इसी बीच एक बार फिर एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है. यह तस्वीर संयुक्त राज्य अमेरिका के टोलैंड काउंटी, कनेक्टिकट के वर्नोन में रहने वाले एक शख्स की है, जिसने कोरोना वायरस के बीच बेहद ही अलग अंदाज में अपनी शादी की 67वीं सालगिरह मनाई.

दरअसल, इस शख्स की पत्नी फिलहाल कोरोना वायरस के चलते क्वारंटाइन में है और दोनों को एक दूसरे से मिलने की इजाजत नहीं है. इस वजह से शख्स ने अपनी शादी की सालगिरह नर्सिंग होम के बाहर खड़े होकर मनाई. इसके लिए वह अपनी पत्नी के लिए साइन बॉर्ड लेकर खड़ा हुआ. इस साइन बॉर्ड पर, ''67 साल से मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं और अभी भी करता हूं... हैप्पी एनिवर्सरी'' लिखा था. एनबीसी न्यूयॉर्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर शख्स की यह तस्वीर शेयर की है.

इस तस्वीर को शेयर करते हुए एनबीसी न्यूयॉर्क ने लिखा, ''कोरोना वायरस के कारण सावधानियों का ध्यान रखते हुए बॉब शेलार्ड को नर्सिंग होम में भर्ती अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत नहीं मिली इसलिए वह खिड़की के बाहर एक साइन बॉर्ड लेकर खड़ा हो गया, जिस पर लिखा था, ''मैं तुम्हें 67 साल से प्यार कर रहा हूं और अभी भी करता हूं... हैप्पी एनिवर्सरी''.

