Coronavirus: ट्रेन में जानबूझकर शख्स पर खांसने लगी महिला, वायरल हुआ VIDEO तो लोगों ने कहा...

कोरोनावायरस (Coronavirus) दुनियाभर के कई देशों में फैल गया है. ऐसे में लोग कोरोनावायरस को लेकर काफी डरे हुए हैं. यहां तक कि कई देशों में लोग अधिक सावधानी भी बरत रहे हैं. ऐसे में खांसी और फ्लू होने पर लोगों को अधिक सावधान रहने के सुझाव दिए गए हैं. हालांकि, हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला अपने सामने बैठे व्यक्ति पर जानबूझ कर खांसते हुए नजर आ रही है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोग अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं.

यह घटना ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की है. इस वीडियो को 8 मार्च को यूट्यूब पर शेयर किया गया था. वीडियो में एक महिला खांसने के बाद सामने की तरफ बैठे व्यक्ति के साथ बहस करते हुए नजर आ रही है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला बिना अपना मुंह ढके खांसती है और तभी सामने बैठा व्यक्ति उसे मुंह पर हाथ रख कर खांसने के लिए कहता है. इसके बाद महिला कहती है कि उसने खांसते वक्त अपना मुंह नहीं खोला था.

इसके बाद महिला जानबूझकर व्यक्ति की ओर खांसने लगी और तभी व्यक्ति ने अपना हैडफोन और गोगल्स उतारकर कहा, ''क्या सही में ... तुमने मुझ पर खांसा''? इसके बाद व्यक्ति ने कहा, ''मैंने तुम्हें आराम से कहा था कि खांसते वक्त मुंह पर हाथ रख लो और तुम मुझ पर खांस रही हो''. सोशल मीडिया पर दोनों का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है और इस पर लोग अलग-अलग कमेंट्स कर रहे हैं.

