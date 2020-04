इस वीडियो को ट्विटर पर गज़ल बावा ने शेयर किया है, जो वीकेंड पर शादी करने वाली थीं. हालांकि, उन्हें कोरोनावायरस के चलते अपनी शादी को पोस्‍टपोन करना पड़ा. इस वजह से उनके दोस्तों ने उन्हें एक वर्चुअल संगीत पार्टी देने का तय किया और अब यह वीडियो वायरल हो गया है.

इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ''हमारे दोस्तों ने हमारे लिए वर्चुअल संगीत पार्टी रखी क्योंकि हम इस वीकेंड पर शादी नहीं कर पाए. इन्होंने हमारा दिन बना दिया.''

Our friends threw us a #BawaMani Virtual Sangeet Party since our wedding couldn't take place this weekend! Our hearts are full of love for these bums who made our day ic.twitter.com/vzPhPat8f2