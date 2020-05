वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला गाय से नाराज है. महिला उस गाय को खाना खिला रही है साथ ही किसी बात पर नाराज भी है.

महिला का कहना है कि वह गाय से इसलिए नाराज थी क्‍योंकि वह कुछ दिनों से उससे मिलने नहीं आई थी. इसके बाद महिला उससे दूर चली जाती है.

वीडियो देखें:

दिल को पिघला देने वाले इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे गाय महिला की नाराजगी को दूर करने की कोश‍िश करती है. आखिरकार महिला मान जाती है और दोनों एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं. महिला का कहना है कि वह गाय से इसलिए नाराज थी क्‍योंकि वह कुछ दिनों से उससे मिलने नहीं आई थी. इसके बाद महिला उससे दूर चली जाती है. वीडियो देखें:

दिल को पिघला देने वाले इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे गाय महिला की नाराजगी को दूर करने की कोश‍िश करती है. आखिरकार महिला मान जाती है और दोनों एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं.

Animals have emotions and love.. Never kill animal or hurt animal just for fun or pleasure.



Its the gravest sin to harm them just for fun..