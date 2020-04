कॉफी बनाने का ये तरीका हुआ वायरल, लोग बोले- "इंडिया में तो ये हम बचपन से करते आ रहे हैं"

सोशल मीडिया पर कई लोग डलगोना कॉफी ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं और आपको बता दें कि इस कॉफी को बनाना इतना मुश्किल नहीं है. इसके लिए आपको कॉफी और चीनी की एक जैसी मात्रा लेनी है और थोड़ा सा गर्म पानी मिलाना है. इसके बाद इसे तब तक हिलाना है, जब तक व्हीप्ड क्रीम जैसी नहीं हो जाती है. अब ग्लास में थोड़ा सा ठंडा दूध डालें और कॉफी को दूध के ऊपर रखें.

हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भारत में पहले से ही ऐसी कॉफी लोग बनाते और पीते आ रहे हैं. सामान्य रूप से हम उसे फेंटी हुई कॉफी बोलते हैं और मिक्स को तैयार करने के बाद उसके ऊपर दूध डालते हैं लेकिन डलगोना कॉफी में दूध के ऊपर फेंटी हुई कॉफी डाली जाती है.

You need to try this. Right now. It's so damn good. You'll thank me later. #dalgonacoffeepic.twitter.com/y4xgO3fxVE — Brian Moretti (@thebrianmoretti) March 29, 2020

I've been phetoing coffee with a spoon to make foam since bachpan, I just didn't know it's called dalgona coffee. — Akshar (@AksharPathak) March 30, 2020

I know. Mutual thoughts. When I saw the "dalgona chant" across social media. I was like, whaaaaat? pic.twitter.com/DLQ7WCpaaM — stuti (@junkkDNA) March 31, 2020

????At first when I read posts about it, I thought maybe Dalgona is a new coffee chain but when I actually googled, my reaction was — Jazz (@lady_with_a_pen) March 30, 2020

इस डलगोना कॉफी के बारे में आपका क्या कहना है?