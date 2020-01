स्विट्जरलैंड के खूबसूरत स्की रिसॉर्ट शहर दावोस में विश्व आर्थिक मंच (World Economuc Forum) की 50वीं सालाना बैठक चल रही है. इस बैठक में दुनियाभर के ताकतवर नेता और अमीर शामिल होते हैं. इसमें वैश्विक कारोबारियों, उद्यमियों और राजनेताओं के साथ ही भारत से भी 100 से अधिक कारोबारी व राजनेता आर्थिक महत्व तथा भू-राजनीतिक मामलों पर चर्चा में शामिल हो रहे हैं. इस बार बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी इस मंच पर शामिल हो रही हैं. इस समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ ही अफगानिस्तान, आयरलैंड, फिनलैंड, ब्राजील, इराक, सिंगापुर समेत अन्य देशों के राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री शामिल हो सकते हैं.

आपको बता दें दावोस शहर एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस भी है. यहां सबसे ज़्यादा बर्फ में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स होते हैं. क्योंकि ये शहर स्विट्ज़रलैंड में है जो बॉलीवुड की लगभग सभी रोमांटिक फिल्मों का हिस्सा रहा है. स्विट्ज़रलैंड की ठंडी वादियों में ही 'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे' से लेकर 'जब तक है जान' जैसी रोमांटिक फिल्मों का शूट हुआ.

दावोस से जुड़ी 10 बातें:-

1. समंदर के स्तर से 5120 फुट ऊपर स्थित दावोस यूरोप का सबसे ऊंचा शहर कहा जाता है.

2. दावोस यूरोप का सबसे बड़ा नैचुरल आइस रिंक है. इसी वजह से यहां सबसे ज़्यादा आइस प्ले खेले जाते हैं. जैसे आइस हॉकी, स्केटिंग, स्काई लिफ्ट्स, स्काई स्लोप्स और बेवेरियन कर्लिंग.

3. इस शहर में स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा स्की रिज़ॉर्ट भी है. हर साल के यहां आइस हॉकी टूर्नामेंट आयोजन होता है जिसकी मेज़बानी एचसी दावोस लोकल हॉकी टीम करती है.

4. स्विटजरलैंड की वासर नदी के तट पर स्थित है खूबसूरत शहर दावोस. यह शहर दोनों ओर स्विस आल्प्स पर्वत की प्लेसूर और अल्बूला श्रृंखला से घिरा हुआ है. यहां हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम की बैठक होती है.

5. दावोस की कुल जनसंख्या सिर्फ 11,000 है.

6. दावोस 284 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है. जिसमें से सिर्फ 2.3 प्रतिशत जगह पर ही बिल्डिंग और रोड बने हुए हैं.

7. दावोस शहर में सबसे ज़्यादा रिजॉर्ट मौजूद हैं. जो बर्फिले पहाड़ों में छुट्टियां मनाने वालों टूरिस्टों के बीच बहुत पॉपुलर हैं.

8. इस शहर के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जुरिच है. यहां से ट्रेन और बस के माध्यम से दावोस पहुंचा जा सकता है. कार से भी इस शहर पहुंचा जा सकता है. जुरिच से इसकी दूरी लगभग 160 किलोमीटर है.

9. दावोस में घूमने के लिए कई जगह हैं:-



किर्चनर म्‍यूजियम: आर्किटेक्‍चर में रुचि रखने वाले लोगों को यह म्‍यूजियम खास तौर से आकर्षित करता है.

विंटर स्‍पोर्ट्स म्‍यूजियम: यहां पर विंटर स्‍पोर्ट्स से संबंध‍ित खेल सामग्री की भरमार है.

Zügenschlucht: यहां पर आप बेहद शानदार और खूबसूरत रेलवे लाइन और माइनिंग म्‍यूजियम देख सकते हैं.

Schatzalp: यह एक बॉटेनिकल गार्डन है जो कि बेहद खूबसूरत है. इसी गार्डन से प्रेरित होकर जर्मन लेखक थॉमस मान ने अपना नॉवल 'द मैजिक माउंटेन' लिखा था. इस बॉटेनिकल गार्डन में पौधों की 800 प्रजातियां पाई जाती हैं.

Sertigtal: यह जगह कपल्‍स के रोमांस के लिए एकदम पर्फेक्‍ट है. यहां के नजारे आपकी यादों में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे.

Vaillant Arena: यह दुनिया का सबसे खूबसूरत हॉकी स्‍टेडियम है. इस स्‍टेडियम में 7 हजार 700 लोग आ सकते हैं.

10. दावोस में हर साल पांच दिन के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम की बैठक होती है. 2018 में हो रही है इस 48वीं बैठक में व्यापार, राजनीति, कला, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों से कई नामी हस्तियां शिरकत करेंगी. भारत की ओर से पीएम मोदी और शाहरुख खान समेत 130 लोग इसमें शामिल हुए.

विश्व आर्थिक मंच पर दीपिका पादुकोण 'मेंटल हेल्थ' पर बात करते हुए.

As #wef20 gets underway, @deepikapadukone stresses the importance of addressing mental health issues when building a more sustainable and inclusive world.@TLLLFoundation



Find out more: https://t.co/yja3lFKDLN#healthyfuturespic.twitter.com/7p0U3AoDpR