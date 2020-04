डिलीवर करने आए शख्स ने इस वजह से पहले पैकेट को किया सैनेटाइज, Photos हुईं वायरल तो लोगों ने दिया ऐसा रिएक्शन

इसी बीच एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है. दरअसल, यह ट्वीट एक डिलीवरी पर्सन के बारे में है, जिसने एक घर में पैकेट डिलीवर किया लेकिन इस पैकेट पर उसके द्वारा लिखे गए मैसेज ने लोगों का दिल जीत लिया है. दरअसल, यूएस में रहने वाली कैरी ब्लासी ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए इस घटना को शेयर किया है.

तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ''हमारे घर के दरवाजे हमने पैकेट्स के लिए एक साइन लगा रखा है क्योंकि हमारी 11 साल की बेटी को टाइप 1 डायबिटीज है. इस वजह से फेडरल एक्स की तरफ से डिलीवरी करने आए शख्स ने बॉक्स पर लिखा, आपके घर के दरवाजे पर लिखे नोट को देखने के बाद मैंने इस बॉक्स को सैनेटाइज कर दिया है और आप उसे बता सकते हैं कि मैंने इस बॉक्स पर सैनेटाइज वाइप्स का इस्तेमाल किया है''.

We have a sign on our door for packages/mail as our 11 year old daughter is a Type 1 Diabetic

Our Federal Express delivery guy wrote this on our box “I sanitized your box once I've seen the note on your door” - and you can tell that he used sanitizer wipes on the box.

Amazing!! pic.twitter.com/Oqeu91vDZt