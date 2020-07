देसी मां ने बेटे की शादी से पहले उसे गिफ्ट किया ''दाल एल्बम'' तो ट्विटर पर लोग हंसते-हंसते हुए लोट-पोट

दरअसल, हाल ही में एक आईपीएस ऑफिसर दीपांशु काब्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में अलग-अलग दालें चिपकाई गई हैं और नीचे उन दालों के नाम लिखे हुए हैं. इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, ''एक मां ने अपने बेटे के लिए यह बनाया है, जिसकी जल्द शादी होने वाली है''.

A mother made this for his son

who is getting married Soon. pic.twitter.com/7ya9WF4W7k — Dipanshu Kabra (@ipskabra) July 18, 2020

आईपीएस ऑफिसर के ट्विटर पर इस पोस्ट को शेयर किए जाने के बाद से ही इस पर लोगों के कमेंट्स आना शुरु हो गए और फोटो वायरल हो गई. कई लोग इसे बेटे के लिए बढ़िया ट्रेनिंग बता रहे हैं तो वहीं कुछ अन्यों का कहना है कि दाल की जानकारी पुरुष और महिलाओं दोनों की ही होनी चाहिए.

Good mother. She knows exactly what is the nicest lesson for her son i.e. Wife is life partner, not unpaid maid. Don't burden her. Share your happiness and her responsibility. — Shashanka Shekhar Nayak (@Shashan77244159) July 18, 2020

Bar bar bhulne ki aadat, ki konsa daal ka kya naam h



Me also forgot — Somesh Singh Rathore (@SomeshSinghRat4) July 18, 2020

Good way to train the groom....one more is dhaniya, pudina, metho and shepu.... — Mansi S Pathak (@manasispathak) July 18, 2020

Wonderful... This is much needed in today's times to have a EVER HAPPY MARRIED LIFE!! — Anchal (@DuggalAnchal) July 18, 2020

मुझे लगता है कि हममें से बहुत से लोगों को इसकी जरूरत है क्योंकि दालों की पहचान कर पाना सही में काफी मुश्किल होता है.