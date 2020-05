देसी अंकल के बाल काटने के इस DIY तरीके के आप भी हो जाएंगे फैन, 55 हजार से ज्यादा बाद देखा गया Viral Video

साथ ही अगर आप अकेले रहते हैं और बालों के बढ़ जाने की वजह से परेशान हैं तो आपके लिए देसी अंकल का यह जुगाड़ एक दम परफेक्ट है. साथ ही इस जुगाड़ से बाल काटते वक्त आपके फेल होने के चांस भी बहुत कम हैं और सबसे बड़ी बात, आप अपने बाल खुद काट सकते हैं.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स बता रहा है कि यदि आपके पास ट्रिमर और कोई बाल काटने वाला न हो तो आप किस तरह से खुद ही अपने बाल काट सकते हैं. इसके लिए यह अंकल एक अखबार, एक कंघी, ब्लेड और पेपर क्लिप का इस्तेमाल करते हैं.

सबसे पहले वह एक अखबार को बीच में से काटते हैं और उसा एप्रेन बना कर पहन लेते हैं ताकि बाल उनके कपड़ों से न चिपके. इसके बाद वह बहुत ही आराम से बताते हैं कि कंघी, ब्लेड और पेपर क्लिक की मदद से कैसे बाल काटे जा सकते हैं.



This is some next level jugaad pic.twitter.com/koNq5DildI