दिल्ली के आसपास की 5 जगहें, जहां हो सकती है शानदार Destination Wedding

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए इसे विवाह समारोहों के लिए फिलहाल इसे अच्छा विकल्प नहीं माना जा सकता. ऐसे में दिल्ली के आसपास ही ऐसी कई सारी जगहें हैं जिन्हें आप 'वेडिंग डेस्टिनेशन' के तौर पर देख सकते हैं.

करनाल का नूर महल : यह फाइव स्टार होटल भारतीय विरासत से प्रेरित है. इसमें वही शानो-शौकत देखने को मिलती है, जिस पर हमेशा से भारत के राजाओं का कब्जा रहा है. नूर महल दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब व हरियाणा के अन्य शहरों के काफी करीब स्थित है. यहां की हरियाली और भव्यता आपके दिल को छू जाएगी.

बीकानेर का नरेंद्र भवन : बीकानेर में स्थित नरेंद्र भवन एक बुटीक होटल है. अपने नए अवतार में यह होटल बीकानेर के अंतिम शासक महाराजा नरेंद्र सिंहजी (1948-2003) की कहानी बयां करती है. इस होटल का हर कोना अपने मेहमानों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करती है. इसकी खूबसूरती और शान को देखते हुए इसे एक शादी के लिए लाजवाब जगह के तौर पर सोचा जा सकता है.

जैसलमेर का सूर्यगढ़ : जैसलमेर में स्थित इस राजसी होटल का चयन एक यादगार विवाह सामरोह के लिए किया जा सकता है, जिसे सालों तक लोग याद रखेंगे.

Planning a trip to #Jaisalmer?



If you want to experience an ultra-luxury staycation in the middle of Thar Desert, @SuryagarhH is the place



Suryagarh Jaisalmer is not just a luxurious palace hotel, but an experience in Itselfhttps://t.co/vyVg1Y4Yvr#Rajasthan#travel#ttotpic.twitter.com/XJQd75oz1Y