संकट की इस घड़ी में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर पत्‍थर दिल भी पिघल जाएगा. यह वीडियो रियाद के एक डॉक्‍टर का है जो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया है. इस वीडियों के मुताबिक मरीजों का इलाज कर जब डॉक्‍टर अपने घर वापस लौटता है तो वो अपने बच्‍चे को गले लगाने से बचता हुआ दिखाई दे रहा है.

#Watch: Saudi doctor weeps as he follows #socialdistancing advice as #COVID19 crisis continues and refuses to hug his child as he returns home from the hospital pic.twitter.com/KZvQtrOqAy — arabnews (@arabnews) March 25, 2020

वीडियो में दिख रहा है कि अपने पिता को देखते ही बच्‍चा उन्‍हें गले लगाने के लिए दौड़ता है लेकिन सो‍शल डिस्‍टेंसिंग को ध्‍यान में रखते हुए वह तुरंत अपने हाथ उठाकर बेटे को अपने पास आने से रोक देते हैं. डॉक्‍टर चाहते हुए भी बेटे को गले नहीं लगा पाते और इस बात से दुखी होकर वह जमीन में बैठकर रोने लगते हैं. डॉक्‍टर का नाम नसीर अली अल शहरानी बताया गया है.

गल्‍फ न्‍यूज ने डॉक्‍टर के हवाले से लिखा है कि ऐसा करके उन्‍होंने इस महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है जो कि बुरी तरह से लोगों को अपना शिकार बना सकती है. साथ ही मेडिकल प्रोफेशनल्‍स के हालात भी बयां करने का प्रयास किया है.

डॉक्‍टर ने यह भी बताया कि घर लौटने से पहले वह अपनी पत्‍नी को फोन कर कहते हैं कि वो बच्‍चों को तब तक उनके पास न आने दें जब तक कि वो अपने कपड़े न बदल लें, हाथों को स्‍टरलाइज न कर लें और नहा न लें.

उनके मुताबिक, "सभी साथियों को अपने परिवार और बच्‍चों से तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक कि वे आप हाथ अच्‍छी तरह न धो लें और जरूरी ऐहतियात न बरत लें."

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है:

I'd like to salute the soldiers in white all around the world. This sacrifice will be remembered, ALWAYS — Nausheen Khan (@DrNausheenKhan) March 25, 2020

Dats so heartbreaking to watch really, imagine the heartache he is going thru as a father — LynTBell (@Lynciagonsalve1) March 25, 2020

This is my daily dose of torture as well. — ASIF DAR (@Rising_REBELION) March 25, 2020

God bless him, but it's the right thing to do — Dr Mark C. Thompson (@ThompsonMarkC) March 25, 2020

Thanks to all healthcare professionals. These are real Heroes — A.Madani (@AdnanMadani7) March 25, 2020

हेल्‍थकेयर प्रोफेशनल्‍स को हमारा कोटि-कोटि धन्‍यवाद.